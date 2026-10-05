Eleições 2026: Espírito Santo elege 30 deputados estaduais para a Ales

today4 de outubro de 2026 remove_red_eye99

Os eleitores do Espírito Santo escolheram, neste domingo (4), os 30 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a partir de 2027.

A eleição definiu toda a composição de 30 vagas destinadas ao Legislativo estadual. Os parlamentares eleitos terão mandato de quatro anos, com início na próxima legislatura e término em 2031.

CONFIRA OS ELEITOS

Hudson Leal (Agir)

Brizola Corteletti (Agir)

Franco Fiorot (Podemos)

Delegado Leandro Sperandio (Podemos)

Alexandre Xambinho (Podemos)

Fabrício Gandini (Podemos)

Janete de Sá (PSB)

Dary Pagung (PSB)

Victor Coelho (PSB)

Vandinho Leite (MDB)

Mazinho dos Anjos (MDB)

Jeesala Coutinho (MDB)

Rodrigo da Cozivip (MDB)

Pablo Muribeca (Republicanos)

Davi Esmael (Republicanos)

Capitão Assumção (PL)

Pastor Dinho Souza (PL)

Thiago do Casal Policial (PL)

Darcio Bracarense (PL)

Dr. Vitor Louzada (PL)

Delegado Danilo Bahiense (PL)

Camila Valadão (PSOL)

Karla Coser (PT)

Açucena (PT)

Julio da Fetaes (PT)

Adilson Espindula (PP)

Peter Costa (PP)

Dr. Fernando Santório (PP)

Raquel Lessa (PP)

José Esmeraldo

A votação para deputado estadual ocorreu junto com as demais disputas das Eleições Gerais de 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno foi realizado em 4 de outubro, com votação também para presidente, governador, senador e deputado federal.

A totalização oficial dos votos pode ser acompanhada pelos canais de divulgação de resultados do TSE, que disponibilizam os dados por estado, município, cargo e candidata ou candidato.