A Rainha das Machucantes, Manu Bahtidão, lança novo single “4 Enganados”

today22 de agosto de 2024 remove_red_eye35

Manu Bahtidão, artista que conquistou o coração do Brasil com suas canções românticas, lança hoje (22) seu mais novo single, “4 Enganados”. Conhecida por suas letras que falam de amor e melodias marcantes que são referência no tecnomelody, a Rainha das Machucantes mais uma vez entrega uma canção que promete tocar os corações apaixonados de seus milhões de fãs.

O single “4 enganados”, a música chegará em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira (22) às 21h e seu lyric video fica disponível no dia seguinte, 23, às 12h. Confira: https://onerpm.link/4Enganados$

Com “4 Enganados”, Manu Bahtidão aborda o tema complexo do amor não correspondido e os desafios de amar alguém comprometido. A letra detalha a história de quatro pessoas – dois casais – onde os verdadeiros amantes estão presos em relacionamentos com outras pessoas. A canção captura a angústia e a dualidade de emoções, onde a felicidade de estar junto com a pessoa amada é ofuscada pela tristeza de saber que isso causa sofrimento a outros.

“Estou muito feliz por mais um lançamento! Essa é só uma das faixas que já estamos trabalhando para o meu novo projeto que será gravado neste ano. Vem muita coisa boa ainda pela frente e tenho certeza que vocês vão curtir muito “, compartilhou Manu.

Com uma carreira marcada por diversos sucessos, Manu Bahtidão acumula mais de 8.3 milhões de ouvintes no Spotify e mais de 1.2 bilhão de views no YouTube. Seus hits “Daqui Pra Sempre” e “Torre Eiffel” dominam os charts e o repertório de diversos artistas nacionais.

A trajetória de sucesso de Manu Bahtidão é marcada por reconhecimentos significativos. A cantora recebeu quatro discos por seus recentes lançamentos: um de Diamante Triplo, dois de Platina Duplo e um de Platina.

“Daqui Pra Sempre” alcançou 510 milhões de streams e recebeu Diamante Triplo. A música “Abismo”, com Mari Fernandez, conquistou Platina Duplo com 200 milhões de reproduções. Já “Vinho Branco”, parte de seu novo projeto, recebeu Platina Duplo por superar 100 milhões de plays. Por fim, “Torre Eiffel”, junto a Guilherme & Benuto, também foi reconhecida com Platina por mais de 90 milhões de streams.

“4 Enganados”: https://www.youtube.com/watch?v=y8ppojeRLyE