Abertas inscrições para a ‘Caminhada das Praias’, em Anchieta

today21 de fevereiro de 2023 remove_red_eye177

O grupo Markapasso, de Anchieta, vai comandar a “Caminhada das Praias”, dia 26 de fevereiro. A iniciativa, que deve ter a presença de mais de 100 pessoas, integra a programação do 1º Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu. As inscrições e os interessados devem pagar a taxa simbólica de R$ 5 e doar um litro de leite UHT, que será destinado a famílias carentes.

O trajeto da Caminhada, que terá início na Praia Central, vai passar por oito belas praias da região sul capixaba: da Ponta dos Castelhanos, de Porto Velho, Boca da Baleia, Castelhanos, Guanabara, Parati e Praia de Ubu, que é o destino final. “Será um momento muito especial, de contemplação à natureza, incentivo à prática esportiva e apoio ao evento tão importante para a nossa região”, afirma Rozinere Bernardi, do grupo Markapasso.

Os interessados em participar da caminhada devem fazer o pagamento de R$ 5, via Pix 28999119531 (chave celular, em nome de Rozinere Bernardi) e enviar o comprovante via WhatsApp para o mesmo número.

1º Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor

Cerca de três mil pessoas são esperadas nos eventos, que vão acontecer na Praça da Sereia, em Ubu, Anchieta, entre os dias 24 e 26 de fevereiro, visando movimentar a economia local e garantir renda extra aos empreendedores participantes e também aos empresários do balneário, incluindo o comércio, hotelaria, entre outros.

Estão confirmadas a participação de mais de 20 expositores, que vão apresentar de artesanato a gastronomia, com preços a partir de R$ 5. A programação cultural inclui shows musicais da Banda Mary Di e da dupla Orestes e Franco, além de apresentação de jongo.

“Será um ponto de encontro para toda a família, com muita diversão e variedade na oferta de produtos dos expositores”, declara Lis Bravin, idealizadora do projeto, que conta com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Serviço

Caminhada das Praias, em Anchieta

Data: 26/02 (domingo)

Inscrições: R$ 5, com pagamento via Pix 28999119531 (chave celular, em nome de Rozinere Bernardi) mais a 1 litro de leite UHT

Classificação livre

Informações: (28) 9 9911-9531 (Whatsapp)