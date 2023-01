Abertas inscrições para o Campeonato de Altinha em Anchieta

3 de janeiro de 2023

Estão abertas em Anchieta as inscrições para o Campeonato de Altinha, que acontece no próximo domingo, 08, a partir das 11h, na Arena Verão, montada na Praia Central de Anchieta. As inscrições começaram nesta segunda (02) na Secretaria dos Esportes e da Juventude (Sejuv), organizadora do evento.

Conforme os organizadores, o campeonato contará com 12 quartetos e as vagas para a competição são limitadas.

A prefeitura de Anchieta, por meio da Sejuv, preparou uma ampla programação esportiva para o verão 2023, incluindo danças, campeonatos e caminhadas.

“Altinha” é uma prática esportiva que virou febre nas praias do Brasil. A Liga Altinha Brasil foi criada no fim de 2021 com a proposta de organizar competições pelo país e acelerar o processo de profissionalização do esporte.

CALENDÁRIO ESPORTIVO JANEIRO/2023

Dia 04/01

Abertura da Arena Verão 2023 às 18:30h

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Central, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 05/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer

Dançando na Praia Costa Azul, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 06/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 07/01

Travessia Aquática (A Gazeta)

Dia 08/01

Campeonato Aberto de Altinha (Arena Verão)

Dia 09/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia UBU, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 10/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 11/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 12/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa Azul, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 13/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Central, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 14/01

Caminha de Aventura “Descobrindo Anchieta” Expedição Pedras (Iriri/Coqueiro)

Dia 15/01

Dançando na praia Praia do Coqueiro (Aulão) – (Prof. Tassiano)

Circuito Anchieta de Frescobol

Dia 16/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 17/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 18/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 19/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa Azul, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 20/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 21/01

Corrida de Verão (Ubu)

Torneio de Vôlei de Praia (Praia Central)

Dia 22/01

Torneio de Vôlei de Praia (Praia Central)

Dia 23/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 24/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 25/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 26/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa Azul, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 27/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 28/01

Aberto de Futevôlei Open (Arena Verão)

Dia 29/01

Futevôlei Amador (Arena Verão)

Futevôlei Amador Dupla Mista (Arena Verão)

Dia 30/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 31/01

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 01/02

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)

Dia 02/02

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa Azul, às 9h (Prof. Tassiano)

Dia 03/02

Rodada do Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro, às 18:30h (Prof. Tassiano)