Abertas inscrições para competições femininas e veteranos em Anchieta

today13 de janeiro de 2025 remove_red_eye60

Já estão abertas as inscrições para as competições esportivas que vão ocorrer na Arena de Verão de Anchieta. Tem futebol de praia, futevôlei e vôlei feminino, masculino e para veteranos.

Para competir na Copa David da Silva de Beach Soccer 2025 – Feminino Adulto as interessadas devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJUV) para realizar as inscrições até quarta-feira (15) às 17 horas.

O mesmo endereço é o local de inscrições para atletas masculinos veteranos que desejam competir na copa mais disputada de Anchieta. O prazo também é o mesmo: quarta-feira (15), às 17 horas.

Vôlei e futevôlei

A Prefeitura de Anchieta abriu o período de inscrições para o Campeonato Municipal de Futevôlei 2025 e para o Campeonato Municipal de Vôlei 2025.

Haverá disputa nas modalidades vôlei masculino e feminino adulto e futevôlei masculino adulto. Serão 12 vagas para cada modalidade.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJUV) para realizarem as inscrições de forma presencial até quinta-feira (16), às 17 horas.

É necessário para realizar a inscrição de cada atleta da dupla: 01 cópia de um documento oficial com foto e 01 cópia do título de eleitor ou cartão da família do ESF.

Inscrições limitadas somente a moradores do município de Anchieta (ES).

Premiações

Futevôlei Masculino Adulto – do 1° ao 5°

Vôlei Masculino Adulto – do 1° ao 3°

Vôlei Feminino Adulto – do 1° ao 3°