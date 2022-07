Abertas inscrições para pesquisadoras e escritoras publicarem livros, veja edital

today22 de julho de 2022 remove_red_eye83

Estão abertas as inscrições para pesquisadoras e escritoras aproveitarem a oportunidade de publicar um livro por uma editora do mercado. Os textos serão publicados pela PRAIA EDITORA sem custo para as autoras: projeto gráfico, capa, revisão, diagramação, edição e assessoria de imprensa.

Vai até dia 1º de setembro o período de inscrições no edital 003/2022. Somente mulheres podem participar. As autoras podem ser de qualquer país. Os textos, no entanto, deverão ser escritos em Português ou Espanhol.

O jornalista Gilberto Medeiros, criador da Praia, explica a escolha por livros de autoras. “Tudo o que um homem fizer para beneficiar as mulheres ainda é muito pouco, diante de tudo o que fizemos de prejudicial para elas, calando suas vozes, negando direitos e controlando seus corpos”, disse. “É dívida histórica mesmo. E publicar livros de pesquisadoras e de escritoras é uma das formas que tenho de colaborar”, completa.

Serão selecionados dois textos: um acadêmico, já aprovado por banca examinadora (Graduação, Mestrado ou Doutorado) e um não-acadêmico (crônica, reportagem ou literatura).

Para baixar o edital e preencher a ficha de inscrição, as interessadas devem acessar o blog da editora, no endereço www.praiaeditora.blogspot.com.br.