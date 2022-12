Abertura do Natal Encantado em Itapemirim emociona o público

A noite desta última sexta-feira, 16, foi marcada pela abertura do Natal Encantado da cidade de Itapemirim, que contou com a chegada do Papai Noel com acendimento das luzes e o espetáculo HÁ SEMPRE UMA LUZ, que emocionou a todos os presentes.

O evento, que aconteceu na Praça Domingos José Martins, contou com a participação do coral infantil do município, atores e cantores da cia musical Allegro, Orquestra de Câmara FÂMULI sob a regência do maestro Inárley Carletti.

E a programação não para por aí. No dia 22, às 19:30h, acontecerá a apresentação do Espetáculo A ALEGRIA DO NATAL. E no dia 23, neste mesmo horário, a cantora lírica Maristela Araújo, harpista Glaucia Castilho e músicos interpretarão as mais belas canções natalinas, em um show de grande emoção com o espetáculo AS MAIS BELAS CANÇÕES DE NATAL.