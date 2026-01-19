Acacci garante perucas gratuitas e devolve sorrisos a adolescentes em tratamento

Parceria mantida desde 2012 assegura perucas naturais personalizadas para crianças e adolescentes em tratamento oncológico no Espírito Santo

Quando o cabelo cai, não é só a aparência que muda. Para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, a perda pode mexer com a identidade, a autoestima e a forma como eles se veem diante do mundo. É nesse ponto sensível que a Acacci atua há mais de uma década, garantindo perucas naturais, personalizadas e totalmente gratuitas para crianças e adolescentes atendidos pela instituição.

Desde 2012, a associação mantém parceria com Maria Núbia Souza Vieira Lucas (https://www.instagram.com/nubiaperucas/), profissional que trabalha há 28 anos na confecção de perucas naturais sob medida.

Há 16 anos no Espírito Santo, Núbia mantém um espaço próprio no bairro Laranjeiras, na Serra, onde produz e comercializa perucas, além de atender a demanda social em parceria com a Acacci. O acordo é simples e direto: nenhuma criança paga.

“Eu não cobro peruca pra criança, independente da condição financeira dos pais. Qualquer criança que chegar aqui em tratamento não vai pagar. Ela só vai receber, e a peruca é personalizada”, afirma.

Perucas feitas para cada criança

As perucas são produzidas a partir de fotos enviadas pelas famílias ou pela própria Acacci, respeitando características como comprimento, cor e estilo do cabelo. Núbia explica que não recebe doações diretamente. “Quem recebe as doações de cabelo é a Acacci, que depois me repassa. A partir disso, eu faço a peruca de acordo com a foto da criança ou do adolescente”, diz.

Para ela, o trabalho com o público infantil tem um significado especial. “É um prazer poder ajudar uma criança ou adolescente. Tem gente que acha que cabelo não faz diferença para criança, mas faz sim”, afirma.

Entregas que ficam para sempre

Ao longo dos anos, algumas entregas marcaram profundamente a artesã. Uma delas foi a de um menino de sete para oito anos, que tinha o mesmo nome de seu filho. “Quando ele colocou a peruquinha, o olhinho dele chegava a brilhar. Ele ficou muito feliz, encantado. A família sabia que ele não tinha mais chance de continuar a vida, e aquilo foi muito tocante. Eu fiquei muito emocionada, não consegui segurar o choro”, relata.

Outra lembrança envolve uma menina de cerca de cinco anos. “Ela colocou a peruca e saiu correndo pelo espaço, jogando o cabelo pra lá e pra cá, pulando e dizendo ‘Mamãe, meu cabelo!’. Todo mundo ficou empolgado. É um momento que não tem preço”, conta.

Segundo Núbia, cada entrega renova o sentido da profissão. “Toda vez que vou entregar uma peruca é emocionante. Dá um gás, renova a energia. Às vezes a gente se desanima com o ser humano, com gente que só pensa em dinheiro. Aí eu vou fazer uma entrega na Acacci e aquilo me renova. São 28 anos fazendo isso. Foi essa profissão que me escolheu, e eu sou muito feliz fazendo o que faço”, afirma.

Cuidado que vai além do tratamento

A superintendente executiva da Acacci, Luciene Sales Sena, explica que o atendimento com perucas faz parte de um cuidado que vai além da doença. “Cada criança ou adolescente reage de uma forma ao tratamento, e algumas sentem muito a perda do cabelo. Quando isso acontece, a peruca tem um papel importante no resgate da autoestima e da confiança”, afirma.

Luciene destaca que o impacto é emocional. “Não estamos falando apenas de cabelo. Estamos falando de identidade, de alegria e de momentos de felicidade em meio a um processo tão difícil. Ver uma criança sorrir ao se olhar no espelho mostra o quanto esse gesto faz diferença”, diz.

Serviço

A Acacci recebe doações de cabelo, organiza e encaminha o material para a produção das perucas, que são entregues gratuitamente a crianças e adolescentes em tratamento oncológico atendidos pela instituição no Espírito Santo, sempre que há solicitação. Informações sobre doações e atendimento podem ser obtidas nos canais oficiais da associação (https://www.instagram.com/acacci_oficial/) ou pelo WhatsApp (27) 9 9919-9300.