Ação conjunta apreende mais de R$ 1 milhão em equipamentos eletrônicos

today29 de novembro de 2024 remove_red_eye48

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, e a Polícia Federal, realizaram nessa quinta-feira (28), uma ação conjunta para combate ao descaminho de equipamentos eletrônicos e sonegação fiscal. A operação Black Route cumpriu sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em seis estabelecimentos comerciais localizados nos municípios de Colatina, Guarapari e Vila Velha.

Durante a operação, mais de 250 aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos, avaliados em mais de R$ 1 milhão, foram apreendidos. A fiscalização identificou um controle paralelo de caixa, com cerca de R$ 1 milhão em vendas não contabilizadas. Entre os itens apreendidos estão bicicletas e patinetes elétricos, máquinas de cartão vinculadas a terceiros, caixas de som, tablets, smartwatches e diversos acessórios eletrônicos.

De acordo com o subgerente fiscal da Região Metropolitana da Sefaz, o auditor fiscal Helder Costa Leão, a operação reflete a relevância da integração entre as instituições para coibir irregularidades. “A parceria entre a Receita Estadual e a Polícia Federal é essencial para identificar e combater práticas que lesam o erário público e prejudicam a concorrência justa no mercado”, afirmou.

Já o auditor fiscal José Luis Silva Marques, subgerente fiscal da Região Noroeste, destacou a importância do rigor na fiscalização. “Além da apreensão de mercadorias, a Receita Estadual dará continuidade às diligências administrativas, a fim de apurar as irregularidades fiscais”, explicou Marques.

A operação Black Route contou com cinco equipes da Receita Estadual, que atuaram em conjunto com a Polícia Federal nos três municípios. A iniciativa reforça o compromisso da Sefaz em combater a evasão fiscal, promovendo a justiça tributária e a competitividade leal entre os contribuintes do Estado.