Ação conjunta de policiais civis do ES e Paraíba prende suspeito de aplicar golpes em Linhares

28 de julho de 2023

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN), Delegacia Regional (DR) de Linhares e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares, em uma ação em conjunta com a Delegacia Patrimonial de João Pessoa, na Paraíba, realizou uma operação policial, na quarta-feira (26), no bairro Cabo Branco, na capital paraibana. Durante a ação, um homem de 34 anos foi preso. Ele é investigado por aplicar golpes no comércio de veículos no município de Linhares.

De acordo com investigações, o suspeito comprava veículos de revendedoras de carros usados no município de Linhares utilizando cheques e vendia os carros por um valor mais barato. Em seguida, ele sustava os cheques e frustrava os pagamentos.

Ele chegou a comprar dois caminhões-cegonhas lotados de veículos. Somente em Linhares, o prejuízo dos lojistas ficou em cerca de R$ 3.500,000,00. Após aplicar o golpe, o suspeito fugiu para o estado da Paraíba.

Após o início das investigações foi possível localizar o indivíduo no bairro Cabo Brando, em João Pessoa, na Paraíba. A Polícia Civil da Paraíba foi comunicada e efetuou a prisão. O detido foi encaminhado para o sistema carcerário do Estado da Paraíba e permanece à disposição da Justiça.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)

foto ilustrativa