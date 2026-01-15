Ação conjunta resgata gata após denúncias de maus-tratos em Cachoeiro de Itapemirim

Após denúncias encaminhadas por protetores independentes, com acompanhamento de um delegado de polícia e da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos, a equipe de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma ação fiscalizatória no local indicado para apuração de um possível caso de maus-tratos contra uma gata.

A operação ocorreu de forma integrada e contou com o apoio da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar, que acompanharam toda a ocorrência devido à sensibilidade da situação e à existência de menor de idade envolvido no contexto da denúncia. O objetivo da ação foi averiguar os fatos, garantir a segurança do animal e adotar as medidas legais cabíveis.

Durante a diligência, a gata foi resgatada com segurança e encaminhada imediatamente para avaliação médico-veterinária. O procedimento teve como finalidade verificar as condições de saúde do animal, identificar possíveis sinais de maus-tratos e assegurar que recebesse os cuidados necessários. Após os atendimentos iniciais, a gata foi entregue a uma fiel depositária, permanecendo sob proteção e acompanhamento adequado, conforme determina a legislação.

A Prefeitura reforça que denúncias são fundamentais para a atuação dos órgãos responsáveis e para a efetiva proteção dos animais. Maus-tratos configuram crime, conforme a legislação vigente, e podem resultar em penalidades aos responsáveis. A população é orientada a comunicar qualquer situação suspeita aos canais oficiais, contribuindo para o bem-estar animal e para a responsabilização de práticas ilegais.