Ação evita descarte incorreto de 6 toneladas de vidro e 400 litros de óleo em Cachoeiro

26 de outubro de 2022

Em seis dias de campanha para descarte correto de resíduos recicláveis, a Prefeitura de Cachoeiro recolheu quase 6 toneladas de vidro e 400 litros de óleo. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), mais de 250 pessoas participaram da ação, realizada na última semana, entre os dias 17 e 22.

Todos os materiais, entregues no ponto de coleta fixado no Centro da cidade, foram destinados para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município (Ascomirim). Os vidros receberão tratamento para comporem novas embalagens, enquanto o óleo será transformado em sabão e detergente.

“Além de evitar os danos que todo esse material causaria ao meio ambiente, a ação ajuda a fortalecer a Ascomirim, possibilitando geração de renda para os catadores”, ressalta a secretária municipal de Meio Ambiente, Luana Fonseca.

Mais de 20 toneladas de vidro coletadas em um ano

Ela destaca, ainda, que campanhas como essa têm caráter educativo e ajudam a ampliar a adesão da população à entrega de materiais para reciclagem.

“No caso do vidro, por exemplo, mais pessoas têm levado o resíduo diretamente à associação. Somando os resultados dessa entrega direta aos das últimas campanhas, chegamos acerca de 24 toneladas de vidro que ganharam destinação adequada, desde que a Ascomirim retomou suas atividades, há um ano”, conta.

A Ascomirim recebe todos os tipos de materiais recicláveis, exceto pilhas e baterias. Eles podem ser entregues na sede da associação, que fica localizada na Avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão), bairro Central Parque, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

foto Patrícia Pim/PMCI