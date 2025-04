Operação de Bem-Estar Animal resulta em prisão por maus-tratos em Vila Velha

Na manhã desta quinta-feira (24), o Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Civil, promoveu uma ação eficaz focada na proteção dos direitos dos animais, resultando na detenção de responsável por maus-tratos a animais em um imóvel no bairro Itapuã.



A operação foi desencadeada após denúncias sobre condições insalubres em que três animais estavam vivendo, incluindo um cachorro da raça Golden Retriever que apresentava sérios problemas de saúde. A diretoria do Bem-Estar Animal avaliou a situação e as equipes encontraram um ambiente caracterizado por odores fortes e a presença recorrente de excrementos, evidenciando a reincidência de ausência de cuidados com o animal.



A atuação da Prefeitura de Vila Velha foi crucial, pois especialistas em bem-estar animal já haviam realizado diligências anteriores e notificado os responsáveis sobre as condições inadequadas. Como esses apelos não levaram a mudanças, a intervenção foi necessária para assegurar a saúde e segurança dos animais.



Segundo o diretor do Bem-Estar Animal e veterinário, Celso Christo, a operação foi um sucesso devido ao constante apoio da Guarda Municipal e da Polícia Civil, através do Delegado Leandro Piquet, pelos esforços contínuos pela proteção dos animais e o cumprimento do Código de Bem-Estar Animal no município.



“Nossa legislação estabelece diretrizes rigorosas para a proteção e cuidados de animais, posicionando Vila Velha na vanguarda da defesa pelos direitos dos animais. Ainda foi encontrada no local uma senhora idosa de 84 anos, que estava exposta às condições insalubres constatadas no local”, explicou Celso Christo.



Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, a prisão dos responsáveis não apenas destaca a seriedade com que o Bem-Estar Animal de Vila Velha trata as questões dos animais, mas também serve como um alerta para a comunidade sobre a importância de zelar pelo respeito aos direitos dos mesmos.

“A operação integrada reafirma que a negligência e o abuso não serão tolerados e que ações efetivas serão tomadas para proteger aqueles que não podem se defender”, finalizou.