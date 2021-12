Ação marca início de campanha contra abandono e maus-tratos aos animais

today1 de dezembro de 2021 remove_red_eye52

Não ao abandono de animais. A equipe do Centro de Zoonones de Itapemirim realizou, nesta quarta-feira (1), palestras sobre os cuidados com os animais de estimação. As atividades abriram a campanha “Dezembro Verde” contra o abandono e maus-tratos de cães e gatos no município.

As ações educativas foram realizadas no período da manhã e também à tarde para mais de 120 crianças, de 5 a 12 anos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), Narciso Araújo, no Centro (Vila). No conteúdo, todos os cuidados que devem ser dispensados aos bichinhos de estimação.

De forma lúdica e descontraída, os técnicos abordaram temas como vacinação, banho, passeios e ambientes saudáveis para criação dos animais, além de outros aspectos não recomendados como o aprisionamento de cães, a falta de alimentação, doenças e animais sem os cuidados necessários.

Ao longo do mês, outras ações educativas serão realizadas em escolas municipais com o objetivo de estimular a guarda responsável dos animais e, ao mesmo tempo, chamar atenção para o problema do abandono de cães e gatos em ruas, avenidas e parques da cidade.

“Todo animal merece respeito e cuidados. Abandonar os animais é crime”, destaca o responsável técnico da Unidade de Vigilância de Zoonoses, médico veterinário, Auristone de Paula Viana.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que existam mais de 30 milhões de cachorros e gatos em situação de abandono somente no Brasil.