Ações contra a mosca-dos-estábulos serão debatidas em Alfredo Chaves

Produtores rurais estão convidados para a próxima quinta-feira (23), quando será realizada, na quadra poliesportiva da comunidade de Quarto Território, no interior de Alfredo Chaves, uma reunião de orientação sobre o uso de palha de café, esterco, sobras de ração animal e outros resíduos orgânicos que favorecem a proliferação da mosca-dos-estábulos (Stomoxys calcitrans).

O encontro acontece às 16h e terá a participação de representantes do Ministério Público, Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Idaf e Incaper.

A reunião tem como objetivo orientar os agricultores sobre práticas sustentáveis que promovam o aproveitamento desses materiais como fontes de matéria orgânica, contribuindo para o aumento da produtividade e a preservação do meio ambiente. Durante a reunião serão apresentadas formas de reutilização e manejo adequado dos resíduos, evitando impactos ambientais e prejuízos à produção.

De acordo com os organizadores, a iniciativa busca fortalecer a conscientização ambiental no meio rural, além de incentivar o uso responsável dos recursos naturais, já que a mosca-dos-estábulos é um problema que afeta toda a cadeia produtiva.

Reunião de orientação

Quinta-feira (23/10), às 16h | quadra da comunidade de Quarto Território