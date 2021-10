Ações integradas com a tecnologia garantem mais segurança em Itapemirim

A modalidade de policiamento eletrônico, por meio de câmeras de videomonitoramento, combinada com ações integradas tem contribuído para garantir uma cidade mais segura e vigiada em Itapemirim. Durante o mês de setembro, a Guarda Municipal atendeu 188 ocorrências, sendo 124 geradas a partir da Central de Videomonitoramento.

A natureza das ocorrências mais atendidas se refere basicamente a indivíduos em atitudes suspeitas de uso ou tráfico de drogas, com 42 registros; e prisão e apreensão de arma de fogo e de drogas, além de suspeita de furto ou roubo, com 21 visualizações confirmadas ao longo do mês.

Nas estatísticas também figuram outras 64 ocorrências geradas a partir da Central de Operações da Guarda Municipal pelo telefone 153. Entre os acionamentos estão apoios a outras instituições públicas, assistências diversas e acionamentos para o patrulhamento preventivo.

Assim que as ocorrências são visualizadas e monitoradas, os agentes da Guarda Municipal se deslocam aos locais indicados para a realização do patrulhamento preventivo e abordagens necessárias. As ocorrências de atos delituosos contam frequentemente com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.

“A integração das forças policiais e a utilização da tecnologia são instrumentos poderosos para criar as condições necessárias para uma cidade segura e protegida e, ao mesmo tempo, prevenir ações criminosas”, enfatizou o secretário de Defesa Social, cel. Oberacy Emmerich Júnior.

O sistema de videomonitoramento é composto por 40 câmeras do Cerco Inteligente de Segurança, que contam com tecnologia OCR (Optical Character Recognition) embarcada e outras 137 equipamentos para o monitoramento em pontos estratégicos do município. Com isso, mais de 50 veículos foram recuperados nos meses de julho e agosto.