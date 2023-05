Acusado de matar e cortar corpo ao meio de um homem é condenado

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou, na sexta-feira (05), Juliano Rodrigues de Almeida a mais de 17 anos de prisão por homicídio qualificado, acusado de matar Roberto Alexandre Carlúcio com golpes de foice e cortar o corpo ao meio. O caso aconteceu em Pindamonhangaba (SP) no dia 04 de outubro de 2021, na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.

No dia do crime, Juliano transportou o corpo da vítima por cerca de 15 quilômetros em um carrinho de reciclagem. O corpo foi encontrado na Estrada do Tanque, no mesmo dia do crime.

De acordo com as investigações, só foi possível encontrar Juliano após a identificação da vítima e da moradia dela, um imóvel abandonado. No local, os policiais encontraram o suspeito e vestígios de uma briga, além de diversas marcas de sangue e o carrinho usado no transporte do corpo.

O julgamento de Juliano Rodrigues de Almeida, pelo Tribunal do Júri, aconteceu no mês passado, mas a sentença só foi publicada dia 05 de maio de 2023. O juiz, Luiz Filipe Souza Fonseca, fez a dosimetria da pena e condenou o réu a 17 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado.

Ao mesmo tempo, o juiz vedou que o condenado recorra da pena em liberdade, “uma vez que a presente condenação agrava os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar do acusado, durante todo o processo. Além disso, em razão das limitações que envolvem o mérito das decisões do júri, a prisão também é necessária para garantia da aplicação da lei penal”, ressaltou.

O condenado pode recorrer da pena.