Aderes apresenta programa de Rádio Minuto Empreendedor

today8 de Maio de 2020 remove_red_eye23

Está saindo do forno o novo projeto da Campanha “Fique em casa, mas cuide do pequeno negócio”. Trata-se de um programa de rádio da Agência de Desenvolvimento das Micros e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes), que foi batizado de Minuto Empreendedor.

O programa é voltado para o empreendedorismo e vai dar dicas, orientações e informações com conteúdo sobre gestão, finanças, vendas on-line e serviços digitais. O objetivo é ajudar o pequeno empreendedor capixaba a manter o negócio diante da crise causada pelo distanciamento social.

O Minuto Empreendedor contará com programação semanal, de veiculação diária, na Rádio Espírito Santo AM 1.160, além de estar disponível nos canais de comunicação da Aderes.

Para o diretor-presidente da instituição, Alberto Farias Gavini Filho, o programa Minuto Empreendedor representa mais uma ferramenta de comunicação com o dono do pequeno negócio. “Esse programa vai ampliar nosso diálogo com o empreendedor. É mais uma ferramenta de informação, uma forma de estimular a geração de negócio para o nosso público”, afirmou Gavini.