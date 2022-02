Admirador da PM comemora aniversário no Batalhão em Guarapari

Na tarde desta terça-feira (22), Kalebe comemorou seu aniversário de 12 anos no 10º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapari.



O admirador chegou à Unidade embarcado em uma viatura em companhia de sua mãe, Marluce e dois policiais militares.



Kalebe é um admirador do trabalho da Polícia Militar e afirma que irá seguir tal carreira no futuro. O menino sempre sonhou em conhecer o Batalhão em Guarapari. Aproveitando a oportunidade de seu aniversário foi organizado sua visita na Unidade por intermédio da sargento Rigueti, uma amiga da família do Kalebe.



Após visitar os setores do Batalhão e interagir com policiais militares, o comandante da Unidade, tenente-coronel Emerson Caus, recebeu o admirador em seu gabinete e juntamente com outros policiais militares e familiares do aniversariante comemoraram seu aniversário cantando parabéns e desejando felicidades ao aniversariante.

A mãe do Kalebe, visivelmente emocionada, agradeceu e disse que foi a realização de um sonho para seu filho. “Certamente ele nunca irá esquecer esse dia, ficará marcado para sempre em sua memória”, afirmou Marluce.



O comandante expressou sua satisfação em participar de um momento tão especial. “Ficamos muito felizes em ver que um adolescente admira nosso trabalho e deseja adentrar futuramente para a família Policial Militar. Que Deus o abençoe e que você se mantenha fiel ao seu sonho e obediente aos seus pais”, finalizou Emerson Caus.