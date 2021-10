Admiradoras da Polícia Militar visitam sede do 10º BPM em Guarapari

Nesta segunda-feira (04), os policiais do 10º Batalhão receberam a visita da Letícia e Ana Beatriz, duas irmãs admiradoras da Polícia Miliar do Espírito Santo (PMES).



O pai das irmãs entrou em contato com o Batalhão da Polícia Militar e revelou o sonho de suas filhas em conhecer o local onde os policiais assumem o serviço diariamente, além de conhecer um pouco da rotina dos militares.



Durante a visita, as meninas vestiram a fardinha mirim da PM e todos os acessórios que compõem o fardamento, entraram na viatura e tiraram muitas fotos. O tenente-coronel Emerson Caus, comandante da Unidade, recebeu as “policiais mirins” em seu gabinete e ficou surpreso com tamanha admiração das visitantes.

“Cada vez mais nos alegramos com o interesse das crianças em se aproximarem da Polícia Militar. Nosso Batalhão está de portas abertas para interagir com a comunidade. É uma grande satisfação recebê-las aqui”, afirmou oficial.



A mãe das meninas, Leandra, acompanhou a visita e agradeceu a oportunidade de realizar o sonho de suas filhas: “Elas nunca irão esquecer esse dia, estou emocionada com o carinho dos policiais em nos receber aqui”.