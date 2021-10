Adolescente é suspeito de ter matado duas crianças no norte do ES

today27 de outubro de 2021 remove_red_eye77

Duas crianças, uma de 11 anos e outro de 6, foram assassinadas a facadas supostamente por um adolescente de 16 anos no bairro Progresso, na cidade de São Gabriel da Palha, norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Civil, o garoto, que é irmão de uma das vítimas, foi contido pela população até a chegada dos policiais.



Ainda conforme os policiais, o adolescente contou que morava no local com a família e que cometeu o crime por conta de traumas causados na infância, e as crianças estavam brincando de arrumar mochilas. Mas ele não soube dizer porque escolheu o primo e a irmã, que chegaram a ser socorridos, mas morreram a caminho do hospital.



O delegado Rafael Caliman, disse que as crianças e o adolescente estavam em casa com o avô, e o fato teria acontecido quando o idoso saiu. E ainda que a versão do suspeito estava cheia de contradições.



O garoto foi autuado por fato análogo a duplo homicídio e aguarda decisão judicial para definir se ele será internado ou não.



fonte A Tribuna