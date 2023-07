Adolescente investigada por tráfico é apreendida pela terceira vez em João Neiva

today4 de julho de 2023 remove_red_eye90

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, realizou, nessa segunda-feira (03), a apreensão de uma adolescente de 16 anos, investigada por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Monte Líbano, no município. Durante a ação, foram apreendidos 103 buchas de maconha e 29 pinos de cocaína.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, a equipe recebeu uma denúncia de que uma menor de idade fazia o comércio de entorpecentes, no bairro Monte Líbano.

Após entrada autorizada pelos familiares, a equipe localizou e apreendeu no quarto da adolescente, 103 buchas de maconha e 29 pinos de cocaína.

No momento das buscas, a menor não se encontrava em casa, mas de modo a colaborar com as investigações e espontânea, a mãe da adolescente a buscou na escola junto com a equipe e a conduziu à Delegacia.

“A droga foi recolhida e ficou demonstrado que estava sendo escondida pela adolescente. Ela confessa que os entorpecentes eram dela e que as comercializava. Nos chama atenção que em pouco tempo essa é a terceira vez que ela é apreendida pelo mesmo crime”, disse Sperandio.

Ela foi encaminhada ao plantão da Delegacia Regional de Aracruz, para que os procedimentos de praxe sejam adotados por meio da autoridade da Central de Teleflagrante.

A adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.