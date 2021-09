Adolescentes de 12 a 17 anos começam a ser vacinados contra Covid-19 em Itapemirim

today15 de setembro de 2021 remove_red_eye15

Chegou a vez dos teens. Nesta quarta-feira (15) foi iniciada a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos em cinco unidades de saúde do município. A campanha contempla adolescentes de 12 a 17 com comorbidades e deficiências permanentes e também a faixa etária de 15 a 17 sem comorbidades.

A vacinação será disponibilizada por demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento. Para isso, basta procurar a unidade de saúde mais próxima da residência do adolescente.

Entre o público da faixa etária de 12 a 17 anos serão priorizados os adolescentes com deficiências permanentes, comorbidades ou privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes. Também serão atendidos adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.

Para receber a vacinação é necessária a apresentação do documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS. Para os adolescentes de 12 a 17 anos deve-se apresentar laudo médico com a indicação da comorbidade ou documentação que ateste a condição especial.

O documento comprobatório da deficiência permanente deverá ser datado a partir de 2018 e de 90 dias para condições adquiridas e transitórias, como gestantes, puérperas e lactantes.

Serviço

Locais de vacinação

Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Itaoca, Itaipava, Maria da Penha (Vila), Campo Acima e unidade de Garrafão.