Advogado morto em Guarapari: casal é preso e confessa participação no crime

today20 de maio de 2026 remove_red_eye67

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, prendeu em flagrante, nessa terça-feira (19), um casal suspeito de envolvimento na morte do advogado Freddy Francis Rangel Mariano, de 46 anos. O corpo da vítima foi encontrado na última segunda-feira (18), na localidade de Jaboticaba, em Guarapari.

As informações sobre o caso foram divulgadas pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (20), na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Segundo o chefe da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini, os suspeitos confessaram o crime durante interrogatório e afirmaram que a motivação estaria relacionada a questões passionais.

De acordo com as investigações, o advogado estava na residência do casal para tratar de uma ação de divórcio em que atuava como representante do homem investigado pelo crime.

“Segundo o casal, a vítima havia ido à residência deles para acertar questões relacionadas à ação de divórcio que a vítima estava advogando para o autor. Durante essa reunião, eles ingeriram bebida alcoólica e a vítima possivelmente também fez uso de drogas. Em dado momento teria ocorrido um assédio à autora, o que gerou um desentendimento entre eles”, explicou o delegado.

Ainda conforme a Polícia Civil, os dois suspeitos admitiram participação direta nas agressões que resultaram na morte do advogado. Segundo os depoimentos, ambos desferiram golpes de faca contra a vítima durante a discussão.

As investigações apontam que, após o crime, o corpo foi colocado no veículo do suspeito e levado até a localidade de Jaboticaba, onde foi abandonado às margens da estrada.

“O corpo não estava enterrado nem escondido, apenas abandonado na beira da via”, detalhou o delegado Franco Malini.

A prisão do casal ocorreu após um trabalho de monitoramento realizado pela equipe da DHPP. Os investigadores conseguiram identificar o veículo utilizado para transportar o corpo e iniciaram buscas em Guarapari.

O automóvel foi localizado no bairro Setiba, em frente a um bar, onde os suspeitos estavam consumindo bebida alcoólica. A polícia passou a monitorar o casal até confirmar que ambos utilizavam o veículo investigado.

Segundo o delegado, a abordagem foi realizada quando o homem chegou em casa com o carro. A prisão ocorreu por volta das 16h30 dessa terça-feira (19).

A Polícia Civil informou ainda que a investigação continua para esclarecer contradições nos depoimentos apresentados pelos suspeitos. A residência onde o crime teria ocorrido não apresentava vestígios aparentes de sangue, e os investigados relataram que teriam limpado o local utilizando água sanitária.

Por isso, será realizada perícia com o uso de luminol (Blue Star) tanto no imóvel quanto no veículo utilizado para transportar o corpo.

A linha investigativa principal aponta que a motivação do crime estaria ligada ao suposto assédio relatado pela mulher investigada.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.