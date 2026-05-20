Trio de caratecas capixabas disputa Pan-Americano de karatê sênior

today20 de maio de 2026 remove_red_eye42

As capixabas Helen Tatagiba, Victoria Tatagiba e Claudina Aguiar disputam, a partir desta quarta-feira (20), o Pan-Americano de karatê sênior pela seleção brasileira em Macaé (RJ). As três integram a equipe sênior feminina de kata por equipes, representando o Brasil na competição continental.

A vaga foi conquistada na seletiva nacional realizada em março, em São José dos Pinhais, no Paraná. Em 2025, o trio já havia se destacado ao conquistar o vice-campeonato pan-americano e o título de campeãs sul-americanas na mesma categoria. Entre as lutadoras, Helen Tatagiba é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Após a competição, a agenda internacional segue intensa. No dia 15 de junho, Helen, Victoria e Claudina embarcam para Cartagena das Índias, na Colômbia, onde irão disputar o Campeonato Sul-Americano de karatê, novamente defendendo as cores da seleção brasileira.

Entre uma competição e outra, Victoria Tatagiba ainda terá um desafio extra: ela participa do Mundial Universitário de karatê (FISU World University Championship Combat Sports 2026), que será realizado de 8 a 13 de junho. Logo após o término do mundial, a atleta segue diretamente para a Colômbia para se juntar às demais brasileiras na disputa do Sul-Americano.