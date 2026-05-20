Igor Jansen celebra retorno à Globo em “Por Você”

today20 de maio de 2026 remove_red_eye68

O ator Igor Jansen está confirmado no elenco de “Por Você”, próxima novela das sete da TV Globo, prevista para estrear no segundo semestre de 2026. O projeto marca o retorno do artista à dramaturgia da emissora após sua estreia em “No Rancho Fundo”, exibida em 2024, e representa um novo momento em sua trajetória profissional, agora mais madura e repleta de novos desafios.

Empolgado com a novidade, Igor destaca a importância desse novo passo em sua carreira. “Receber um convite para fazer uma novela na Globo é uma realização, algo muito especial para mim. Acredito que essa conquista é consequência do meu empenho e trabalho no primeiro projeto na casa”, afirma o ator, que também comenta a felicidade de reencontrar amigas como Pietra Quintela e Lívia Silva, com quem já trabalhou em outros projetos, no elenco da trama. “Elas moram no meu coração! O elenco todo é maravilhoso, é uma honra estar entre esses nomes renomados da atuação e, ao mesmo tempo, junto com uma galera jovem que também é muito talentosa”, conta.

Na novela criada por Dino Cantelli e Juliana Peres, Igor estará ao lado de nomes como Sheron Menezzes, Alinne Moraes, Thiago Lacerda e Lucy Ramos. A produção já iniciou suas gravações no Rio de Janeiro e promete abordar temas como afeto, maternidade, recomeços e relações familiares.

Vivendo no Rio de Janeiro há dois anos, desde sua primeira experiência na Globo, Igor conta que acabou criando uma forte conexão com a cidade e com a rotina intensa das novelas. “Esse projeto surgiu em um momento maravilhoso. Voltar à rotina de novela na Globo vai ser massa. É só passar um tempo longe das telinhas que já sinto saudade”, diz ele, aos risos.

Além da nova novela, 2026 também será um ano movimentado para o ator no cinema. Entre os destaques está a estreia do filme “Case-me, Se Puder”, gravado em Recife. Ele também protagoniza “Verão da Lata”, longa inspirado em fatos reais dos anos 1980, e retorna ao personagem Piolho em “O Shaolin do Sertão 2”, sequência prevista para o segundo semestre deste ano e que resgata um dos papéis mais marcantes do início de sua carreira.

Depois do sucesso da peça “Ópera em Cordel – Adaptação TURANDOT”, na qual atuou como produtor e intérprete do narrador Zezim, o artista ainda idealiza um retorno aos palcos. Para Igor, toda essa bagagem chega como combustível para sua nova fase na televisão. “Essa segunda novela será bem diferente da primeira. É outro ambiente, outra trama, e eu estou mais maduro e um pouco mais experiente do que era há dois anos”, declara.

Encarando o momento com bastante entusiasmo, o ator reforça sua dedicação para o novo trabalho. “De uma coisa eu tenho certeza: vou estudar e me dedicar muito pra entregar um trabalho à altura das pessoas que estarei rodeado”, adianta.