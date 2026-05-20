Lais Bianchessi lança seu primeiro EP autoral e apresenta clipe de “Tarde Demais”

today20 de maio de 2026 remove_red_eye64

Lais Bianchessi liberou na sexta-feira (15) o clipe de ‘Tarde Demais’ em seu canal oficial no YouTube. O lançamento, que tem direção assinada por Netto Mallupy, marca a chegada de seu primeiro EP autoral às plataformas de música, reforçando a trajetória da cantora entre as principais vozes do pagode romântico atual.

No projeto, Lais assume a criação e assina as cinco faixas que compõem o trabalho, revelando sua identidade como compositora em um repertório que une criações recentes a canções de sua trajetória criativa.

“Algumas eu escrevi enquanto descobria meu jeito de fazer samba, minhas melodias e minha forma de falar de amor”, conta Lais.

Além da faixa-foco, que apresenta uma melodia marcante e de fácil identificação, o EP conta com a inédita “Falta”, as conhecidas “Segura Minha Mão” e “Gratidão”, e uma versão em pagode para o hit “Seu Cheiro”.

Com direção de DIG-JAM, o vídeo de “Tarde Demais” utiliza uma estética cinematográfica para narrar o drama de um casal em meio a um relacionamento desgastado. A letra explora a vulnerabilidade e o impasse de quem não consegue se separar mesmo sabendo que a relação não funciona:

“Eu sei que a gente não dá certo junto / Mas eu não quero a gente separado / É que tá parecendo o fim do mundo / Viver e não ter você do meu lado”.

A produção musical foi assinada por D.Rain, acompanhado por músicos como Thiago Silva no cavaco e banjo, Pedrinho Ferreira e Rômulo Oliveira nas percussões, e Bino Santana no violão.

“Todas essas músicas têm algo em comum: são verdadeiras para mim. São sentimentos que me atravessaram e, de alguma forma, ainda atravessam até hoje”, reforça a cantora.

Lais Bianchessi traz a influência musical de família e uma entrega que prioriza a emoção e a precisão técnica. Essa dedicação reflete-se em números robustos: a artista soma mais de 145 milhões de plays, 1,5 milhão de inscritos no YouTube e uma audiência que ultrapassa 6 milhões de seguidores nas redes sociais.

Recentemente, após apresentações internacionais, a cantora reafirma seu espaço no segmento, tendo dividido o microfone com nomes como Thiago Martins, em participações no projeto “Quintal do TG”, além de Grupo Revelação, Jeito Moleque, Vitão, Gica e Grupo Envolvência.

O talento de Lais também chamou a atenção de Ivete Sangalo, que a convidou para dividirem o palco no projeto “Ivete Clareou”. Para Lais, o novo EP é o resultado natural de seu amadurecimento artístico e da busca por uma conexão real com o público através de suas próprias composições.

O clipe de “Tarde Demais” já pode ser assistido no YouTube e o EP completo está disponível em todas as plataformas de música.