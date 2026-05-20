PCES prende grupo suspeito de sequestro, extorsão e tráfico de drogas em Marataízes

today20 de maio de 2026 remove_red_eye58

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Marataízes, prendeu em flagrante, nessa terça-feira (19), quatro suspeitos investigados por envolvimento em crimes de extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico no município.

A operação foi realizada em conjunto com a Força Tática do 16º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes. As prisões aconteceram no Centro da cidade e em um imóvel às margens da Rodovia ES-060.

Entre os detidos estão dois homens, de 23 e 30 anos, e duas mulheres, sendo uma delas de 19 anos. Segundo a Polícia Civil, a ação é um desdobramento das prisões realizadas na última segunda-feira (18), quando dois investigados foram flagrados exigindo dinheiro para devolver uma motocicleta que estava sendo mantida ilegalmente.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, delegado Thiago Viana, após as primeiras prisões, integrantes do mesmo grupo criminoso passaram a cobrar dos familiares da vítima valores relacionados a supostos honorários advocatícios dos presos, além de dinheiro para a devolução do veículo.

Ainda segundo o delegado, para pressionar a família, a vítima foi sequestrada e obrigada a entrar em um veículo. Ela foi levada até a residência de familiares como forma de intimidação para obtenção da vantagem financeira.

As investigações apontam que, após a recusa da família em realizar o pagamento, a vítima voltou a ser colocada à força no automóvel e levada para outro local da cidade, onde foi agredida com pedaços de madeira e ameaçada de morte. Posteriormente, ela foi socorrida por populares e encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

Após serem informadas sobre o caso, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências e localizaram um dos suspeitos diretamente envolvidos na extorsão mediante sequestro.

Durante a continuidade da operação, os policiais realizaram buscas em um imóvel ligado a outro investigado e prenderam três suspeitos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. No local foram apreendidas porções de maconha e cocaína, balanças de precisão, material para embalo de entorpecentes, anotações e dinheiro fracionado.

Em outra frente da ação policial, um investigado conseguiu fugir ao perceber a aproximação das equipes, abandonando drogas, arma de fogo, munições e outros materiais relacionados ao tráfico. Todo o material foi apreendido.

Segundo o delegado Thiago Viana, o caso revela a atuação de uma associação criminosa envolvida tanto com o tráfico de drogas quanto com crimes patrimoniais violentos, utilizando ameaças, sequestros e agressões para cobrança de valores ilícitos.

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil informou que já representou pela prisão preventiva dos investigados e segue realizando diligências para localizar outros envolvidos no esquema criminoso.