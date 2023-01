Agência do Trabalhador de Cariacica abre 612 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 612 vagas de emprego abertas, sendo 109 para pessoas com deficiência (PcD). Há oportunidades disponíveis para todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para analista de compras, motorista, doméstica, babá, auxiliar de serviços gerais, ajudante de obras, camareira, recepcionista, entre outras. Para PcD, as vagas são para auxiliar de limpeza, porteiro, atendente de loja, recepcionista, carpinteiro, merendeiro, auxiliar de farmácia, enfermeiro, auxiliar de logística e outras.

Canal de atendimento

Por meio do WhatsApp (27) 9 8831-6008, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 16 horas, os candidatos podem acompanhar listas das vagas de emprego, processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente.

Formulário on-line

Além do atendimento presencial, na sede da agência, localizada na Avenida Kleber Andrade, nº 5, bairro Rio Branco, os candidatos interessados nas vagas ofertadas também podem preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. A agência solicita que o candidato não envie mais de um e-mail em um intervalo de sete dias, pois isso travará o cadastro. Outra orientação é não enviar o e-mail sem o código da vaga e a função no campo assunto.

Após este procedimento, a Gerência de Capacitação Profissional, Emprego e Renda (Gecaper) fará contato com o candidato para coletar informações complementares e, posteriormente, o cadastro será encaminhado para a empresa, que se encarregará de marcar a entrevista com o candidato. É imprescindível que todas as informações sobre experiência profissional contidas no currículo constem na Carteira de Trabalho.

