Agenda Esportiva: sábado e domingo com oficinas e aulão em Vitória

today17 de setembro de 2021 remove_red_eye49

O final de semana tem evento esportivo pela cidade. No sábado (18) o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de São Pedro promove uma grande ação que vai contar com serviços de várias secretarias da Prefeitura de Vitória, entre elas a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp).

Serão ofertadas Clínicas de Futsal e Vôlei para os moradores, e a participação é aberta ao público. Técnicas de jogo, fundamentos e dicas sobre a prática de cada modalidade fazem parte da programação das clínicas.

“É muito importante promovermos o esporte e a cidadania através de ações unificadas como esta. Será uma manhã incrível para a comunidade, repleta de serviços e atividades, como as oficinas esportivas”, afirma Sandro Parrini, secretário de Esportes e Lazer de Vitória.

O evento no CEU de São Pedro acontece no sábado (18), das 08h às 12h.



Elas que lutem

Já no domingo (19) as areias da Praia de Camburi abrem espaço para as mulheres que praticam ou queiram praticar o Kickboxing. É que pela manhã vai acontecer o evento “Elas Que Lutem”, um aulão de kickboxing voltado especialmente para o público feminino.

Começa às 08h da manhã, no primeiro bolsão do estacionamento da praia, próximo ao Píer de Iemanjá. As atividades serão coordenadas pelas professoras Sara Marques e Renata Oliveira. A participação também é aberta ao público.



Agenda Esportiva do final de semana

Sábado (18): Oficina de Futsal e Vôlei, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de São Pedro, das 08h às 12h.

Domingo (19): Elas Que Lutem, aulão de Kickboxing na Praia de Camburi, às 08 horas.