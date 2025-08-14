Agendamento para dentista em Anchieta agora também pelo celular

today14 de agosto de 2025 remove_red_eye50

População pode agendar consultas odontológicas nas unidades de saúde ou pelo aplicativo Consus, diretamente no celular

A população de Anchieta conta com um serviço odontológico acessível e de qualidade oferecido pela rede pública de saúde, com 18 dentistas nas unidades de todo o município. Pensando em facilitar ainda mais o acesso, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) ampliou as formas de agendamento para consultas com dentistas, tornando o processo mais prático para todos.

Em qualquer unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF), os moradores podem agendar sua consulta odontológica de forma simples e direta. Para isso, basta apresentar o Cartão da Família e os documentos pessoais na unidade de referência.

Além do atendimento presencial, o município também disponibiliza o agendamento por meio do celular. Com a atualização do aplicativo Consus, os pacientes têm mais uma alternativa para marcar sua consulta sem precisar sair de casa. O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos para celulares.

Saiba Mais

Baixe o Aplicativo Consus pela Loja de Aplicativos do seu aparelho celular. Compatível com sistema Android e IOS. Em caso de dúvidas, consulte sua unidade ou agente de saúde.