Agendamento para testes de Covid-19 passa a ser realizado na Plataforma Vacina e Confia

7 de fevereiro de 2022

A partir desta segunda-feira (07), a população capixaba que busca pelo agendamento de testes para a detecção da Covid-19 por meio da oferta do Sistema Único de Saúde (SUS) estadual e municipais, poderá realizá-lo na Plataforma Vacina e Confia, do Governo do Estado do Espírito Santo.

Os testes disponíveis serão o de antígeno e a adesão ao módulo de agendamento por parte dos municípios é opcional. É importante que o cidadão faça o cadastro na Plataforma, caso ainda não o tenha, para a realizar os agendamentos.

Além disso, os agendamentos de testes seguirão os mesmos processos voltados à vacinação contra a Covid-19 e Influenza, já disponibilizados na Plataforma, assim como a visualização do quantitativo de testes por pontos de testagens e municípios. Vale ressaltar que no mesmo cadastro, a população também tem acesso ao Passaporte Vacinal e ao cadastro das crianças para a vacinação.



Sistema de ‘overbooking’ para novos agendamentos

Como forma de evitar o número de absenteísmo (ausência) nos pontos de testagens e atender à alta procura pelos testes contra a Covid-19, a Plataforma passará a desenvolver o sistema de ‘overbooking’, ou seja, de oferta de testes a mais para além do que é disponibilizado.



O objetivo é que o sistema atenda aos pontos de testagens estaduais em que há taxa de absenteísmo superior a 20%, como, por exemplo, no ponto de testagem Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.



Agendamento de testes PCR se mantém no Portal de Serviços Digitais

Para a população que necessita agendar testes de RT-PCR por questões específicas, como viagens ao exterior, eventos, comprovação em locais de trabalho, entre outros, os agendamentos continuam a ser disponibilizados no Portal de Serviços Digitais do Governo do Estado, por meio do site https://agendamento.saude.es.gov.br, com cadastro no Acesso ao Cidadão, uma vez que os resultados dos exames são disponibilizados no mesmo local.