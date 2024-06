Agentes da guarda de Anchieta recebem coletes e novo fardamento

today4 de junho de 2024 remove_red_eye107

Dando continuidade a série de melhorias que vêm sendo aplicadas à Guarda Civil Municipal (GCM) de Anchieta, a Prefeitura adquiriu um novo fardamento e coletes para os agentes. A farda é composta por calça, gandola, camiseta, coturno, boné, cinto e demais utensílios.

A solenidade de entrega ocorreu na semana passada na base da GCM com a presença do prefeito Fabrício Petri e do vice, Carlos Waldir de Souza.

“Nossa gestão vem fazendo esforço contínuo para oferecer à Guarda Civil Municipal os equipamentos necessários para segurança, além de executar melhor as atividades na zona urbana e rural de Anchieta”, destacou o prefeito Fabrício Petri.

Para o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, “o fardamento é importante para a identificação e a proteção dos trabalhadores que tem o dever de manter a ordem pública na cidade. Além de ser um reconhecimento ao serviço que prestam ao nosso povo”, destacou Nogueira.

Treinamento contínuo para agentes

Os agentes que utilizam arma letal terão um espaço para se capacitar continuamente. A Prefeitura contratou uma empresa, com fornecimento de estrutura física, para treinamento de tiro.