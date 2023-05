Agentes da guarda de Vila Velha prende olheiro do tráfico

Agentes da Guarda de Vila Velha prenderam na tarde desta quinta-feira (25), durante patrulhamento preventivo na Barra do Jucu, um homem de 18 anos, no alto do Morro da Concha.

Segundo relatos da equipe, o criminoso estava sentado em uma cadeira observando o movimento e passando informações à traficantes, quando foi flagrado.

Com ele os guardas encontraram rádios comunicadores, celular, cartões, R$ 75 em espécie, um pedaço de maconha e material para embalar a droga.

O homem preso e o material flagrado com ele foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada.