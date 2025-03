Agentes de comunicação são instituídos na Prefeitura de Alfredo Chaves

16 servidores foram designados para atuar em parceria com a Secretaria de Comunicação Social para divulgar as ações realizadas por cada secretaria e coordenadoria do município

A Secretaria Municipal de Comunicação Social de Alfredo Chaves promoveu, hoje (19), um importante encontro com os agentes de comunicação da Prefeitura. O evento reuniu 16 servidores designados para atuar em parceria com a Secretaria, com a missão de divulgar as ações realizadas por cada secretaria e coordenadoria do município. Esses servidores já estão integrados à gestão e são responsáveis por diversas demandas e serviços.

Durante o encontro, os técnicos da Secretaria de Comunicação Social enfatizaram a importância da comunicação pública e a necessidade de os agentes desempenharem um papel ativo no envio de informações. Eles destacaram que a atuação dos agentes é fundamental para garantir a transparência das ações governamentais e para manter a população informada sobre os serviços e iniciativas da prefeitura.

Além disso, foram apresentadas orientações sobre o uso adequado das redes sociais, ressaltando a responsabilidade dos agentes em compartilhar informações de forma clara e precisa, contribuindo para uma comunicação mais eficaz e acessível à comunidade.

O prefeito Hugo Luiz também esteve presente e ressaltou a importância de informar a população sobre as ações do executivo e o combate às fake news. “Precisamos informar os moradores sobre os serviços e ações, além de promover nosso turismo. Também é essencial combater as fake news, que podem prejudicar tanto a gestão quanto as pessoas”, enfatizou.

Na ocasião, participaram ainda servidores responsáveis pela administração dos perfis no Instagram das secretarias e órgãos municipais.

A Secretaria de Comunicação Social ficará encarregada de coordenar as atividades dos agentes, que desempenharão um papel crucial na construção de uma comunicação mais transparente e engajada com a população de Alfredo Chaves. As funções do agente de comunicação são regida pela Portaria 06/2025.