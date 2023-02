Agentes de Saúde de Vitória recebem tablet para otimizar atendimento à população

today27 de fevereiro de 2023 remove_red_eye47

Vitória dá mais um importante passo na Saúde Digital! A partir de agora, os agentes de saúde usarão tablets nas visitas domiciliares. A entrega dos equipamentos aconteceu em solenidade realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Vitória, na tarde desta segunda-feira (27), e contou com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, da secretária de Saúde, Joanna De Jaegher, das subsecretárias de Saúde, Fabrícia Forza e Magda Lamborghini, diretores das Unidades de Saúde, vereadores, entre outros.

Na ocasião, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, reforçou a importância da atuação dos agentes de saúde para o sucesso do projeto. “Assim como Vitória se tornou referência nacional na vacinação, esperamos que essa ferramenta contribua para que nossa cidade seja novamente referência em saúde pública no Brasil e modelo para os demais municípios do Espírito Santo. Não só pela tecnologia e seus benefícios, mas porque contamos com profissionais dedicados, empenhados e atenciosos com a população, tenho certeza de que esse novo instrumento de trabalho será um sucesso”, disse.

Hoje, o processo é realizado em fichas de papel. Com o tablet, o agente de saúde e as equipes irão gerenciar melhor a sua população, a partir do acesso fácil a toda base de dados na Rede Bem Estar, monitorando as famílias e pessoas do seu território, por exemplo, gestantes, idosos e pessoas acamadas.

“Com a implantação dos tablets como ferramenta tecnológica haverá uma otimização do processo de trabalho dos Agentes que imediatamente farão o registro das informações colhidas durante as visitas domiciliares, evitando o registro manuscrito e retrabalho de digitação no computador da Unidade de Saúde. Além disso, também se espera alcançar resultados de melhoria no registro das informações que alimentam relatórios no sistema Rede Bem Estar e nos indicadores de saúde. Todas essas novidades fazem parte do projeto Rede Vix, no qual estamos reorganizando os processos de trabalho por meio da planificação da atenção à saúde”, destacou a secretária de Saúde de Vitória, Joanna De Jaegher.

A referência técnica em Saúde Digital, Sheila Cruz, explicou sobre o uso dos tablets na rotina dos agentes e sua implantação gradual nas unidades de saúde. “Essa gestão vem fortalecendo a área da Saúde Digital, uma vez que estamos reorganizando e buscando inovações nessa área, com a ajuda da SubTI e a Gerência de Atenção à Saúde. Dentre os objetivos do projeto de informatização da visita domiciliar dos agentes de saúde estão o aprimoramento da organização do processo de trabalho e sistematizar as informações que são geradas no domicilio. Com essas informações, esperamos ajudar as equipes de saúde nas tomadas de decisões clínicas”, detalhou Sheila.

Na solenidade, a agente comunitária de saúde Cristiana Gomes falou em nome dos 544 agentes sobre o investimento em tecnologias na saúde. “Cada vez mais estamos todos envolvidos com tecnologias diversas. Por isso, acredito que essa nova ferramenta veio para melhorar o serviço de saúde em Vitória e garantir ainda mais qualidade”, afirmou.

Todos os Agentes de Saúde receberão os tablets, de forma gradual. Neste primeiro momento, serão contemplados os que atuam nas unidades da Região Centro. Posteriormente, serão abrangidas as regiões de saúde do Forte São João, São Pedro, Santo Antônio, Continental e Maruípe.

A principal atividade dos Agentes de Saúde é a realização de visitas domiciliares para acompanhamento da população, bem como fazer essa interlocução com a equipe da Unidade de Saúde sobre as questões dos usuários.

Capacitação

Para a implantação do projeto de informatização da visita domiciliar dos agentes de saúde de Vitória, foi elaborado um projeto piloto, por meio do qual foi iniciada a capacitação de todos os agentes da região de saúde do Centro, composta por 35 servidores, além de Diretores e enfermeiros das Unidades de Saúde Vitória, Fonte Grande, Ilha do Príncipe e Bairro do Quadro.

Os Agentes foram capacitados para o uso dos tablets, bem como para a reformulação do seu processo de trabalho, que envolverá planejamento das visitas junto com o enfermeiro da equipe.