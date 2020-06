Agricultores de Rio Novo do Sul entregam alimentos em domicílio

Na última sexta-feira (19), um decreto municipal estabeleceu medidas mais rigorosas para contenção do avanço do novo Coronavírus (Covid-19), e suspendeu a realização de feiras livres por 15 dias.

“Muitos agricultores já estavam organizados para comercializar seus produtos na feira livre aqui do município, que é realizada aos sábados. Mas com o decreto, o presidente da associação apresentou essa dificuldade e a solução que encontramos foi a entrega em domicílio”, disse Suely Ferreira da Cruz, extensionista do Incaper em Rio Novo do Sul.

A iniciativa contou com a adesão dos agricultores associados, que divulgaram seus contatos e os produtos que disponibilizam. “Desta forma, eles continuam comercializando a produção e oferecendo alimento de qualidade na mesa dos moradores”, acrescentou a extensionista do Incaper.

Veja a lista da Feira Delivery de Rio Novo do Sul:

Por Juliana Esteves