Agricultores familiares podem se inscrever em projeto de venda de crédito de carbono

today29 de setembro de 2025 remove_red_eye63

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, está apoiando uma iniciativa que pode gerar novas oportunidades de renda para os produtores rurais do município. Trata-se do Projeto de Venda de Crédito de Carbono para Agricultores Familiares, desenvolvido em parceria entre o Projeto Arranjos Produtivos e o Projeto Frutificar de Minas Gerais.

Os agricultores interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para obter mais informações e realizar a inscrição. O prazo para entrega da Carta de Intenção é até quarta, 01 de outubro, às 11h.

Nesta primeira etapa, os agricultores interessados devem preencher e assinar a Carta de Intenção, documento que autoriza a medição da quantidade de carbono existente em suas propriedades. Essa análise servirá de base para identificar quais áreas são elegíveis a participar do projeto coletivo de comercialização de créditos de carbono.

Podem se inscrever todos os produtores que possuam propriedade rural e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo. A expectativa do projeto é cadastrar mais de 3.000 agricultores, abrangendo mais de 50 cidades em Minas Gerais e Espírito Santo, com estimativa superior a 20 mil hectares de áreas envolvidas.

A Carta de Intenção não obriga o agricultor a permanecer no projeto. Inicialmente, ela apenas autoriza a medição do carbono; após essa etapa, o produtor poderá decidir se deseja ou não participar da comercialização coletiva.

Segundo a proposta, a comercialização será feita por meio da ACEBIO (Acelerador de Biosociodesenvolvimento), que ficará responsável pela intermediação, relatórios de transparência e repasse dos valores. O produtor terá direito a receber uma parte proporcional do valor dos créditos gerados, podendo chegar a até 45% do montante líquido.

Informações: 27 92001-0929.