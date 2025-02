Agricultura: nova secretaria será focada nas demandas do homem do campo de Guarapari

Em um esforço para fortalecer a agricultura local, a Prefeitura de Guarapari realizou uma reestruturação administrativa, separando a Secretaria de Agricultura da antiga unificação com a Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo da mudança é oferecer maior atenção ao pequeno agricultor e às agroindústrias familiares.

Segundo o secretário de Agricultura do município, Gabriel Mattar, a nova gestão tem priorizado o diálogo e a proximidade com os trabalhadores rurais. “Antigamente, havia um foco maior no meio ambiente. Hoje, com a agricultura separada, conseguimos concentrar esforços no apoio ao pequeno agricultor, facilitando o plantio, auxiliando a agroindústria e melhorando o escoamento da produção. De forma geral, quem ganha é o cidadão e o município”, explicou.

Entre os serviços oferecidos, o secretário destacou a disponibilização de maquinário agrícola por um custo simbólico. “O agricultor pode solicitar o uso de máquinas para atividades como o arado das propriedades. O valor cobrado é muito pequeno, nem cobre o diesel gasto, e ainda há o acompanhamento de um condutor da Prefeitura para garantir a qualidade do serviço”, afirmou.

Os agricultores aprovaram a nova abordagem. Para eles, a criação de uma secretaria dedicada exclusivamente à agricultura representa uma oportunidade para alavancar o setor.

O produtor rural Bruno Perim ressaltou a importância do diálogo e do incentivo financeiro para revitalizar as atividades no campo. “No passado, sentimos um abandono por falta de recursos e diálogo. Agora, as pessoas que deixaram o campo poderão retornar às suas propriedades e trabalhar”, disse.

Diones Marques, proprietário de um laticínio na região de São João do Jaboti, destacou a expectativa de melhorias no mercado para os produtos agrícolas. “Com uma secretaria voltada para a agricultura, teremos mais oportunidades para comercializar nossos produtos e acessar novos recursos”, afirmou.

Já a empreendedora rural Luiza Arcobele enfatizou a qualidade dos produtos locais e a necessidade de maior valorização do setor. “Em Guarapari, há muitas agroindústrias familiares com produtos de alta qualidade. O que falta é mais reconhecimento e um olhar mais atento para nós”, concluiu.