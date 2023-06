Alemão do Forró e Léo Lima vão se apresentar na Expo Kennedy 2023, confira a programação

A tão esperada 24ª ExpoKennedy está chegando! A festa da maior bacia leiteira do sul do estado: Presidente Kennedy, que acontece dos dias 06 a 09 de julho, no Parque de Exposição Afonso Costalonga, com uma variedade de programação para todos os gostos.

Ela voltou em grande estilo, além de shows, festival de food truck e rodeio, o tradicional Concurso Leiteiro resgata a cultura agropecuária do Município.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

CONCURSO LEITEIRO (quinta, sexta, sábado e domingo).

4 categorias: 30, 40, 50 quilos e categoria livre.

Premiação: 1º, 2º e 3º lugar (com premiação de participação para todos os expositores).

RODEIO (sexta, sábado e domingo).

A partir das 19h.

FESTIVAL DE FOOD TRUCK (quinta, sexta, sábado e domingo).

Aulas shows, praça de alimentação e música ao vivo.

Quinta: a partir de 18h.

Sexta: a partir de 18h.

Sábado: a partir de 12h.

Domingo: a partir de 12h.

SHOWS (quinta, sexta, sábado e domingo).

Quinta: Samuel e Banda.

Os Capixabas.

Musical Prateado.

Sexta: Mateus Matos e Murilo.

Henrique e Diego.

Sábado: Gabriel Gava.

Alemão do Forró.

Domingo: Léo Lima.

Comichão.

A ExpoKennedy é um evento gratuito, aberto a todos, realizado pela prefeitura de Presidente Kennedy.