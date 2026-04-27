Prefeitura de Marataízes promove ação de saúde para pescadores nesta quinta (30)

today27 de abril de 2026 remove_red_eye78

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura (SEMPA), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), realizará nesta quinta-feira, dia 30 de abril, uma ação preventiva especial voltada aos pescadores do município.

A iniciativa acontecerá a partir das 10h, na sede da Secretaria de Pesca, localizada nas proximidades do Trapiche. Durante a ação, serão oferecidos atendimento clínico geral e vacinação.

O atendimento será destinado exclusivamente aos pescadores que precisam atualizar a carteira de pesca. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas, preenchidas por ordem de chegada.

De acordo com a administração municipal, a proposta é dar agilidade aos atendimentos e facilitar a regularização da documentação da categoria.

Ainda segundo informações da Secretaria de Pesca e da Secretaria de Saúde, a ação passará a ser realizada todas as quintas-feiras, até que a fila de atendimentos entre os pescadores de Marataízes seja totalmente zerada.