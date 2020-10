Alerta de temporal em municípios do ES

Foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), um alerta de temporal para 37 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (06).

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER – o calor não deve diminuir nesses locais.

O alerta afirma que: “entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.

Confira os municípios

Vila Velha

Viana

Afonso Cláudio

Alfredo Chaves

Alegre

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Cachoeiro de Itapemirim

Brejetuba

Bom Jesus do Norte

Conceição do Castelo

Castelo

Guarapari

Dores do Rio Preto

Domingos Martins

Divino de São Lorenço

Irupi

Iconha

Ibitirama

Ibatiba

Guaçuí

Jerônimo Monteiro

Iúna

Itapemirim

Marechal Floriano

Marataízes

Muniz Freire

Muqui

Mimoso do Sul

Presidente Kennedy

Piúma

Santa Maria de Jetibá

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Venda Nova

Vargem Alta