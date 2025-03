ALERTA! Golpe da cesta básica em Guarapari

today20 de março de 2025 remove_red_eye36

Um novo golpe tem circulado na cidade e prejudicado, principalmente, aposentados e pensionistas do INSS. O Procon de Guarapari alerta os consumidores para que fiquem atentos à ação dos criminosos.

COMO O GOLPE ACONTECE?

O consumidor recebe uma ligação informando que foi contemplado com cestas básicas gratuitas. Um falso representante vai até a residência da vítima, faz uma entrevista rápida, solicita documentos, tira fotos e anota dados pessoais.

Dias depois, o consumidor descobre que foi realizado um empréstimo em seu nome, sem sua autorização. O dinheiro é transferido para várias contas e a vítima começa a sofrer descontos mensais em seu benefício do INSS.

“O alvo dos criminosos são, geralmente, pessoas idosas. Por isso, nós alertamos a todos para que não caiam neste tipo de golpe. E, caso você tenha um idoso em casa, oriente-o a nunca fornecer dados e documentos a desconhecidos”, alertou a coordenadora do Procon Guarapari, Bruna Victor Tavares Sardinha.

DICAS DO PROCON DE COMO SE PROTEGER:

– NÃO passe dados pessoais para desconhecidos. É importante saber que bancos não fazem visitas em casas para oferecer benefícios ou contratos.

– SEMPRE desconfie de ligações oferecendo prêmios ou vantagens.

– Monitore, através do aplicativo Meu INSS, e verifique se há descontos desconhecidos.

– Solicite junto ao INSS o bloqueio para empréstimos consignados.

FOI VÍTIMA DO GOLPE? O QUE FAZER?

– Registre imediatamente uma ocorrência junto à Polícia Civil detalhando o ocorrido, para a devida apuração e investigação.

– Conteste junto ao INSS o desconto indevido e solicite o bloqueio do benefício para empréstimos consignados.

– Entre em contato com o banco envolvido e solicite o cancelamento do empréstimo fraudulento.

– Procure o PROCON para registrar sua reclamação.

Caso o consumidor tenha alguma dúvida ou precise de orientação, o PROCON Municipal de Guarapari está à disposição para auxiliá-lo.

PROCON GUARAPARI

Rua Manoel Lino Bandeira, 523 – Muquiçaba, Guarapari – ES, 29215-220

Telefone: (27) 3361-4929