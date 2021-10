Alerta Vermelho | Filme ganha data de estreia nos cinemas nacionais

O longa mistura elementos de ação e comédia, e é considerado um dos mais aguardados do segundo semestre de 2021

Com um elenco de peso, Alerta Vermelho acaba de ter seu trailer e pôster nacionais oficiais divulgados. Além de Dwayne Johnson (‘Jumanji’, ‘Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw’), o filme é também estrelado por Ryan Reynolds (‘Free Guy’, ‘Deadpool’) e Gal Gadot (‘Mulher-Maravilha’, ‘Liga da Justiça’) e chega aos cinemas nacionais em 4 de novembro.



Escrito e dirigido por Rawson Marshall Thurber (‘Arranha-Céu’), o longa já conta com milhões de visualizações em seus materiais oficiais e é considerado um dos mais aguardados do segundo semestre de 2021.



Quando um Alerta Vermelho da Interpol – um mandado de alto nível para caçar e capturar os criminosos mais procurados do mundo – é emitido, o agente do FBI John Hartley (Dwayne Johnson) assume o caso. Durante sua busca, ele se vê diante de um assalto ousado e é forçado a se aliar ao maior ladrão de arte da história, Nolan Booth (Ryan Reynolds), para capturar o ladrão de arte mais procurado do mundo, “O Bispo” (Gal Gadot).



A produção de 200 milhões de dólares mistura elementos de ação e comédia, e promete agradar a todos os fãs dos gêneros. Alerta Vermelho conta ainda com Ritu Arya (‘The Umbrella Academy’) e Chris Diamantopoulos (‘The Office’) no elenco e tem sua produção assinada por Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia.

Assista o trailer

Sinopse

Um agente do FBI (Dwayne Johnson) persegue o ladrão de arte mais procurado do mundo. Ele só não esperava ter seu alvo (Ryan Reynolds) como parceiro para prender uma bandida muito esperta (Gal Gadot).