Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos em trecho de falésias em Marataízes
Erosão marítima provocou recuo da base do paredão e já são observadas fissuras, queda de vegetação e desprendimento de blocos de solo
A Defesa Civil de Marataízes emitiu um alerta para uma situação de risco em um trecho das falésias localizado entre a Praia dos Cações e Caculucagem. De acordo com o órgão, o processo de erosão marítima se intensificou no local e vem provocando o desgaste e o recuo da parte inferior do paredão.
A situação já vinha sendo acompanhada desde o início do ano, mas a evolução do processo erosivo aumentou a preocupação das equipes de monitoramento.
Com a retirada de material na base da falésia pela ação do mar, o terreno passa a apresentar áreas em talude negativo, quando a parte superior do paredão fica sem sustentação adequada. Esse processo pode aumentar a instabilidade e favorecer o desprendimento de materiais.
Fissuras e queda de vegetação
Segundo a Defesa Civil, já foram identificados sinais de instabilidade no trecho. Entre eles estão fissuras no paredão, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação.
Em alguns pontos, raízes de árvores de grande porte ficaram expostas após a perda de sustentação do terreno. A situação demonstra o avanço da erosão e a alteração da estrutura natural da falésia.
A combinação entre a retirada de material na base e a perda de sustentação da parte superior pode provocar novos desmoronamentos, tornando perigosa a permanência de pessoas tanto na parte inferior quanto no topo do paredão.
Área está sinalizada e interditada
O coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Jones Toledo, reforçou que a população deve evitar a aproximação do trecho.
“Por precaução, o trecho sob risco está devidamente sinalizado e interditado. Estamos atentos para qualquer ocorrência no local”, afirmou.
A recomendação é que moradores e visitantes respeitem a sinalização e não ultrapassem as áreas interditadas. A orientação vale especialmente para pessoas que costumam frequentar o local para caminhadas, pesca, contemplação ou outras atividades.
A Defesa Civil continua monitorando as condições das falésias e acompanha a evolução do processo erosivo.
Orientação
A recomendação para quem estiver nas proximidades é:
* Não acessar a área interditada;
* Manter distância do paredão das falésias;
* Evitar permanecer tanto na base quanto no topo do trecho em risco;
* Respeitar as placas e barreiras instaladas pela Defesa Civil;
* Comunicar às autoridades qualquer alteração ou ocorrência observada no local.
A situação reforça os riscos associados à erosão costeira, especialmente em áreas onde a retirada de material pela ação das ondas pode comprometer a estabilidade das falésias.
FONTE: DEFESA CIVIL DE MARATAÍZES