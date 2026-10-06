Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos em trecho de falésias em Marataízes

today6 de outubro de 2026 remove_red_eye135

Erosão marítima provocou recuo da base do paredão e já são observadas fissuras, queda de vegetação e desprendimento de blocos de solo

A Defesa Civil de Marataízes emitiu um alerta para uma situação de risco em um trecho das falésias localizado entre a Praia dos Cações e Caculucagem. De acordo com o órgão, o processo de erosão marítima se intensificou no local e vem provocando o desgaste e o recuo da parte inferior do paredão.

A situação já vinha sendo acompanhada desde o início do ano, mas a evolução do processo erosivo aumentou a preocupação das equipes de monitoramento.

Com a retirada de material na base da falésia pela ação do mar, o terreno passa a apresentar áreas em talude negativo, quando a parte superior do paredão fica sem sustentação adequada. Esse processo pode aumentar a instabilidade e favorecer o desprendimento de materiais.

Fissuras e queda de vegetação

Segundo a Defesa Civil, já foram identificados sinais de instabilidade no trecho. Entre eles estão fissuras no paredão, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação.

Em alguns pontos, raízes de árvores de grande porte ficaram expostas após a perda de sustentação do terreno. A situação demonstra o avanço da erosão e a alteração da estrutura natural da falésia.

A combinação entre a retirada de material na base e a perda de sustentação da parte superior pode provocar novos desmoronamentos, tornando perigosa a permanência de pessoas tanto na parte inferior quanto no topo do paredão.

Área está sinalizada e interditada

O coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Jones Toledo, reforçou que a população deve evitar a aproximação do trecho.

“Por precaução, o trecho sob risco está devidamente sinalizado e interditado. Estamos atentos para qualquer ocorrência no local”, afirmou.

A recomendação é que moradores e visitantes respeitem a sinalização e não ultrapassem as áreas interditadas. A orientação vale especialmente para pessoas que costumam frequentar o local para caminhadas, pesca, contemplação ou outras atividades.

A Defesa Civil continua monitorando as condições das falésias e acompanha a evolução do processo erosivo.

Orientação

A recomendação para quem estiver nas proximidades é:

* Não acessar a área interditada;

* Manter distância do paredão das falésias;

* Evitar permanecer tanto na base quanto no topo do trecho em risco;

* Respeitar as placas e barreiras instaladas pela Defesa Civil;

* Comunicar às autoridades qualquer alteração ou ocorrência observada no local.

A situação reforça os riscos associados à erosão costeira, especialmente em áreas onde a retirada de material pela ação das ondas pode comprometer a estabilidade das falésias.

FONTE: DEFESA CIVIL DE MARATAÍZES