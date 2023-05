Alexandre Pires lança música de feat. inédito com Maiara & Maraisa

11 de maio de 2023

“Parece Fake” estará disponível em todas as plataformas digitais, a partir desta sexta-feira (12/05)

Celebrando excelente feedback em relação ao álbum/DVD “Na Balsa”, que está com diversas músicas entre as mais tocadas nas principais rádios do país e somando milhões de views e plays nas plataformas digitais, Alexandre Pires acaba de lançar mais uma grande novidade, que promete ser outro grande sucesso na carreira.

O artista disponibiliza, nesta sexta-feira (12/05), a faixa “Parece Fake”, que traz a ilustre participação especial de Maiara & Maraisa. O novo single é uma balada romântica, com temática bastante atual e perfeita para cantar e dançar apaixonado.

“Estou extremamente feliz com esse feat espetacular. Confesso que é um sonho realizado contar com essa dupla tão talentosa e querida em um registro tão especial para mim. Elas são maravilhosas e ‘Parece Fake’ casou definitivamente nessa parceria. Só tenho a agradecer a elas em fazer parte deste projeto”, declarou Alexandre Pires.

Celebrando 33 anos de estrada, 21 álbuns gravados (incluindo os com o SPC) e mais de 20 milhões de discos vendidos, “Na Balsa” é o primeiro trabalho de inéditas de Alexandre Pires desde 2015 e foi gravado durante a pandemia ao vivo no Rio de Janeiro.

Conhecido pelo seu perfeccionismo, o artista preparou um grandioso espetáculo com seis incríveis participações, tendo como cenário a Baía de Guanabara. Este registro contou com impecável superprodução de som, luz, cenografia, figurinos e efeitos especiais, montada em cima de estrutura aquática.

Além disso, Alexandre Pires segue comemorando os excelentes resultados de “Pode Parar”, primeiro single do projeto, que superou a marca de 2 milhões de plays no Spotify e 3 milhões de views no YouTube, além de chegar ao número 1 das rádios no Brasil. A faixa é uma parceria inédita com Jorge, da dupla Jorge & Mateus.

“Na Balsa” apresenta oito novas composições, que são exatamente bem do jeito que o seu público gosta: repletas de muito samba e balanço, passeando também pelo sertanejo e o melhor da referência do pagode anos 90.

As músicas estão sendo lançadas gradualmente e trazem participações de diversos nomes importantes da música brasileira. Além das faixas já disponibilizadas, com feats de Maiara & Maraisa, Menos É Mais, Dilsinho, Ferrugem, Tiee, Jorge, da dupla Jorge & Mateus, a próxima composição será mais uma solo inédita de Alexandre.

Reconhecido mundialmente pela qualidade do seu timbre diferenciado e voz inconfundível, este tão aguardado trabalho volta a certificar a nova grande fase na carreira do artista e sua respeitada trajetória.

Ouça “Parece Fake” aqui!

Não deixe de conferir este projeto na sua plataforma digital preferida!

“Arrebatador” feat. Menos É Mais – Escute aqui!

“Alívio Passageiro” feat. Dilsinho – Escute aqui!

“Só Pra Ela” feat. Ferrugem – Escute agora!

“O Maestro Maior” feat. Tiee – Escute agora!

“Vamos Acabar com Isso” – Escute agora!

“Pode Parar” feat. Jorge – Escute agora!