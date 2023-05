Alexandre Pires lança música em parceria com Menos É Mais

Material foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro e também traz participações especiais de Maiara & Maraisa, Ferrugem, Tiee, Dilsinho, além de Jorge, da dupla com Mateus

Alexandre Pires, um dos grandes expoentes da música brasileira no exterior, lançou recentemente mais uma música inédita do álbum/DVD “Na Balsa”, primeiro trabalho de inéditas do artista desde 2015.

“Arrebatador” é o 6º single deste registro e traz a participação especial do grupo Menos É Mais. A faixa é aquele pagode tradicionalmente romântico, swingado e com refrão marcante, perfeito pra cantar e dançar bem juntinho.

Conhecido pelo seu perfeccionismo, ele preparou um grandioso espetáculo com seis incríveis participações, tendo como cenário a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Este registro contou com impecável superprodução de som, luz, cenografia, figurinos e efeitos especiais, montada em cima de estrutura aquática.

Com 33 anos de estrada, 21 álbuns gravados (incluindo os com o SPC) e mais de 20 milhões de discos vendidos, “Na Balsa” apresenta oito novas composições, que são exatamente bem do jeito que o público gosta: repletas de muito samba e balanço, passeando também pelo sertanejo e o melhor da referência do pagode anos 90.

As novas músicas estão sendo lançadas gradualmente e trazem participações de diversos nomes importantes da música brasileira. Além das faixas já disponibilizadas, ainda serão apresentados os feats com Maiara & Maraisa e mais uma solo inédita de Alexandre.

Os hits “Pode Parar”, “Maestro Maior” e “Só Pra Ela” são um verdadeiro sucesso nas redes, contabilizam milhões de plays e views nas plataformas digitais, além de figurarem nas primeiras posições das músicas mais tocadas nas rádios no Brasil.

Ouça “Arrebatador” aqui!

Não deixe de conferir todas as novidades na sua plataforma digital preferida!

Alívio Passageiro feat. Dilsinho) – Escute aqui!

Só Pra Ela feat. Ferrugem – Escute agora!

O Maestro Maior feat. Tiee – Escute agora!

Vamos Acabar com Isso – Escute agora!

Pode Parar feat. Jorge – Escute agora!