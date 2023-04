Alexandre Pires lança nova música em parceria com Dilsinho

“Alívio Passageiro” estará disponível em todas as plataformas digitais

Celebrando dois shows sold out em Angola e importante série de apresentações lotadas na Europa, o cantor, compositor e multi-instrumentista Alexandre Pires apresenta uma grande novidade aos fãs.

O artista acaba de lançar a inédita “Alívio Passageiro”, 5º single do álbum/DVD “Na Balsa”, resultado de parceria especial com Dilsinho, fenômeno da atual geração do pagode brasileiro.

A música é um pagode romântico, com refrão marcante, que convida a todos a cantar e dançar bem juntinhos.

Com 33 anos de estrada, 21 álbuns gravados (incluindo os com o SPC) e mais de 20 milhões de discos vendidos, “Na Balsa” é o primeiro trabalho de inéditas de Alexandre Pires desde 2015 e foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro.

Conhecido pelo seu perfeccionismo, ele preparou um grandioso espetáculo com seis incríveis participações, tendo como cenário a Baía de Guanabara. Este registro contou com impecável superprodução de som, luz, cenografia, figurinos e efeitos especiais, montada em cima de estrutura aquática.

“Na Balsa” apresenta oito novas composições, que são exatamente bem do jeito que o público gosta: repletas de muito samba e balanço, passeando também pelo sertanejo e o melhor da referência do pagode anos 90.

As novas músicas estão sendo lançadas gradualmente e trazem participações de diversos nomes importantes da música brasileira. Além das faixas já disponibilizadas, ainda serão apresentados os feats com Maiara & Maraisa, Menos É Mais e mais uma solo inédita de Alexandre.

Os hits “Pode Parar”, “Maestro Maior” e “Só Pra Ela” são um verdadeiro sucesso nas redes, contabilizam milhões de plays e views nas plataformas digitais, além de figurarem nas primeiras posições das músicas mais tocadas nas rádios no Brasil.

Ouça “Alívio Passageiro” aqui!