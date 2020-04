Alfredense participa de quadro do Caldeirão do Hulk

A alfredense Ana Luíza Zucolotto da Silva, de 13 anos, será uma das participantes do mais novo quadro do programa “Caldeirão”, do apresentador Luciano Huck. O quadro “Pequenos Gênios”, mostrará crianças muito inteligentes, capazes de soletrar palavras de trás para frente ou de responder a questões matemáticas e de conhecimento geral, que tem estreia dia 02 de maio.

A participação de Ana Luíza se deu após passar por um processo seletivo, indicada pelo Instituto Ponte, no qual faz parte há um ano. Ela dividirá o palco com outros 24 jovens de diversos estados brasileiros. Entre habilidades que vai mostrar no programa estão matemática, soletração ao contrário, memorização e conhecimentos gerais.

Ana Luíza, que é natural da região turística alfredense de São Roque de Maravilha, conhecida pelas belas paisagens, quedas d’águas e casarios, é mais um orgulho para o município, que várias vezes já se destacou nacionalmente pelas conquistas intelectuais de jovens estudantes, seja na participação de olimpíadas escolares, programas educacionais do governo, assim como outros projetos seletivos que muito evidenciam as potencialidades alfredenses.