Alfredo Chaves abre inscrições para Rainha e Princesas da Festa da Uva e do Vinho

today29 de janeiro de 2026 remove_red_eye103

Já estão abertas as inscrições para jovens interessadas em participar do Concurso da Rainha e Princesas da 60ª Festa da Uva e do Vinho. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de fevereiro de 2026

Já estão abertas as inscrições para jovens interessadas em participar do Concurso da Rainha e Princesas da 60ª Festa da Uva e do Vinho, um dos momentos mais aguardados das celebrações tradicionais de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de fevereiro de 2026 por meio do LINK AQUI

O concurso integra a programação oficial do festival, que acontecerá nos dias 7 e 8 de março de 2026, reunindo cultura, tradição, gastronomia e valorização das raízes italianas da comunidade.

A escolha da corte ocorrerá no dia 7 de março de 2026, às 18 horas, em evento que promete movimentar o distrito e celebrar a beleza, simpatia e representatividade das jovens que mantêm viva a tradição local.

A organização informa ainda que, dependendo do número de inscritas, poderá ser realizada uma seletiva prévia ao concurso oficial.

O concurso é uma oportunidade para jovens do município representarem sua comunidade e ajudarem a preservar uma das festas mais tradicionais da região, que celebra a produção de uva, o vinho e a forte herança cultural italiana presente em São Bento de Urânia.

Quem pode participar

Podem se inscrever candidatas que atendam aos seguintes requisitos:

– Ter entre 14 e 25 anos;

– Residir no município de Alfredo Chaves;

– Desfilar utilizando trajes típicos da cultura italiana;

– No caso de menores de idade, é obrigatória a autorização dos pais ou responsável legal.

CLIQUE AQUI PARA FAZER A INSCRIÇÃO